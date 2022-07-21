В сети ходят слухи, что Инна Чурикова попала в реанимацию. Правда ли это

Что случилось с Чуриковой?
Как отмечает Baza, артистка упала. Дальше она сама приехала в Боткинскую больницу и пожаловалась на боль в груди.
Какой диагноз у Инны Чуриковой?
По информации Telegram-канала, врачи диагностировали у Чуриковой перелом ребер, грудины и подвздошной кости. Уточняется, что она находится в реанимации.
Чурикову, правда, госпитализировали?
Нет. Директор «Ленкома» Марк Варшавер в беседе с РИА Новости опроверг, что актриса в реанимации. По его словам, она чувствует себя хорошо.
А знаменитость уже ломала ребра?
Да, в 2019 году Чурикова упала со сцены на спектакле «Русская песня» в московском театре. Тогда звезда советского кино сломала два ребра. В результате, она оказалась в реанимации.
Биография и заслуги Инны Чуриковой
Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирии. В 1965 году она стала актрисой Московского ТЮЗа, а в 1975-м — театра Ленинского комсомола («Ленком»).
Также она — член Российской академии кинематографических искусств «Ника» и почетный член Академии художеств.
Народная артистка СССР с 1991 года.
Личная жизнь Инны Чуриковой
Актриса замужем за советским режиссером и сценаристом Глебом Панфиловым.
В каких фильмах снималась Чурикова?
78-летняя Инна Чурикова известна по фильмам «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Военно-полевой роман», «Ширли-мырли», «Ребро Адама», а также по телесериалу «Идиот».