21 июля
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Жизнь

В сети ходят слухи, что Инна Чурикова попала в реанимацию. Правда ли это

Народная артистка СССР Инна Чурикова попала в реанимацию, сообщили в Telegram-канале Baza. Рассказываем, так ли это.

Инна Чурикова.
Инна Чурикова.
Соцсети

Что случилось с Чуриковой?

Как отмечает Baza, артистка упала. Дальше она сама приехала в Боткинскую больницу и пожаловалась на боль в груди.

Какой диагноз у Инны Чуриковой?

По информации Telegram-канала, врачи диагностировали у Чуриковой перелом ребер, грудины и подвздошной кости. Уточняется, что она находится в реанимации.

Чурикову, правда, госпитализировали?

Нет. Директор «Ленкома» Марк Варшавер в беседе с РИА Новости опроверг, что актриса в реанимации. По его словам, она чувствует себя хорошо.

Инна Чурикова.
Инна Чурикова.
СС0

А знаменитость уже ломала ребра?

Да, в 2019 году Чурикова упала со сцены на спектакле «Русская песня» в московском театре. Тогда звезда советского кино сломала два ребра. В результате, она оказалась в реанимации.

Биография и заслуги Инны Чуриковой

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирии. В 1965 году она стала актрисой Московского ТЮЗа, а в 1975-м — театра Ленинского комсомола («Ленком»).

Также она — член Российской академии кинематографических искусств «Ника» и почетный член Академии художеств.

Народная артистка СССР с 1991 года.

Личная жизнь Инны Чуриковой

Актриса замужем за советским режиссером и сценаристом Глебом Панфиловым.

Инна Чурикова.
Инна Чурикова.
Кадр из фильма «Морозко» (реж. Александр Роу).

В каких фильмах снималась Чурикова?

78-летняя Инна Чурикова известна по фильмам «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Военно-полевой роман», «Ширли-мырли», «Ребро Адама», а также по телесериалу «Идиот».

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