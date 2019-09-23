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Жизнь

В сети обсуждают «аппетитную» пятую точку невесты на свадебном фото

Житель Ямайки отметил годовщину брака со своей супругой. Мужчина решил поделиться снимками с торжества.

Свадьба.
Свадьба.
СС0.

Одно фото моментально привлекло внимание пользователей и стало вирусным благодаря оптической иллюзии.

Мужчина хотел показать, что почти все гости опоздали на его свадьбу, но они с супругой решили никого не ждать и начать праздник вовремя. А вот подписчики на фото заметили не только пустые стулья, но и выдающуюся пятую точку невесты, которая была просто невероятных размеров.

Однако такие формы у невесты оказались лишь на первый взгляд.

Самые внимательные рассмотрели, что на фото не одна женщина, а две. А дополнительный объем создает наклонившаяся подруга, пишет mail.ru.

Такое забавное совпадение быстро обеспечило супругам популярность в сети.

В последнее время свадебные церемонии все больше привлекают внимание пользователей соцсетей. Так, в России свадьба телеведущей Ксении Собчак несколько дней была новостью № 1 во многих СМИ. В частности, обсуждался катафалк, на котором прибыли в ЗАГС брачующиеся, эротический танец невесты и др.

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