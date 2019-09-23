В сети обсуждают «аппетитную» пятую точку невесты на свадебном фото

Одно фото моментально привлекло внимание пользователей и стало вирусным благодаря оптической иллюзии.

That one time when a Jamaican wedding started on time pic.twitter.com/BVYtGeSf4d — Truman Burbank (@BrandoAttacks) 16 сентября 2019 г.

Мужчина хотел показать, что почти все гости опоздали на его свадьбу, но они с супругой решили никого не ждать и начать праздник вовремя. А вот подписчики на фото заметили не только пустые стулья, но и выдающуюся пятую точку невесты, которая была просто невероятных размеров.

Однако такие формы у невесты оказались лишь на первый взгляд.

Самые внимательные рассмотрели, что на фото не одна женщина, а две. А дополнительный объем создает наклонившаяся подруга, пишет mail.ru.

Такое забавное совпадение быстро обеспечило супругам популярность в сети.

В последнее время свадебные церемонии все больше привлекают внимание пользователей соцсетей. Так, в России свадьба телеведущей Ксении Собчак несколько дней была новостью № 1 во многих СМИ. В частности, обсуждался катафалк, на котором прибыли в ЗАГС брачующиеся, эротический танец невесты и др.