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Жизнь

В Сети обсуждают, как в Нижневартовске ОМОН поиграл с детьми в «уличные беспорядки»

Полиция Нижневартовска вместе с городским отделом народного образования придумали странный урок. Школьникам вместо физкультуры предложили поиграть в «уличные беспорядки». Видео необычного педагогического воспитания очевидцы выложили в различных источниках, в том числе на паблике «Инцидент. Барнаул».

Акция в поддержку Навального. Барнаул, 31 января.
Акция в поддержку Навального. Барнаул, 31 января.
altapress.ru

На кадрах видно, как старшеклассники с помощью баскетбольных мячей пытаются «пробить» ОМОНовский заслон. Всем весело и смешно. Особенно, когда из символизированной толпы омоновцы утаскивают провокатора.

Кроме того, силовики продемонстрировали ученикам, как осуществляется «выпад с ударом дубинкой».

Пользователи сети в большинстве своем не оценили педагогическую идею блюстителей порядка и чиновников из Нижневартовска.

«Не понятно, к чему таки образом приучают детей, — написала одна из читательниц. — То ли не ходить на митинги, потому что там больно и страшно. То ли, наоборот, ходить, потому что там весело».

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