В Сети обсуждают, как в Нижневартовске ОМОН поиграл с детьми в «уличные беспорядки»

Полиция Нижневартовска вместе с городским отделом народного образования придумали странный урок. Школьникам вместо физкультуры предложили поиграть в «уличные беспорядки». Видео необычного педагогического воспитания очевидцы выложили в различных источниках, в том числе на паблике «Инцидент. Барнаул».

На кадрах видно, как старшеклассники с помощью баскетбольных мячей пытаются «пробить» ОМОНовский заслон. Всем весело и смешно. Особенно, когда из символизированной толпы омоновцы утаскивают провокатора.

Кроме того, силовики продемонстрировали ученикам, как осуществляется «выпад с ударом дубинкой».

Пользователи сети в большинстве своем не оценили педагогическую идею блюстителей порядка и чиновников из Нижневартовска.