В Сети обсуждают, как в Нижневартовске ОМОН поиграл с детьми в «уличные беспорядки»

На кадрах видно, как старшеклассники с помощью баскетбольных мячей пытаются «пробить» ОМОНовский заслон. Всем весело и смешно. Особенно, когда из символизированной толпы омоновцы утаскивают провокатора.
Кроме того, силовики продемонстрировали ученикам, как осуществляется «выпад с ударом дубинкой».
Пользователи сети в большинстве своем не оценили педагогическую идею блюстителей порядка и чиновников из Нижневартовска.
«Не понятно, к чему таки образом приучают детей, — написала одна из читательниц. — То ли не ходить на митинги, потому что там больно и страшно. То ли, наоборот, ходить, потому что там весело».