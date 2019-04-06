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Жизнь

В сети опубликован фрагмент последнего клипа Юлии Началовой

Пресс-секретарь артистки Анна Исаева в своем Instagram опубликовала фрагмент видео со съемок последнего клипа покойной певицы Юлии Началовой.

Юлия Началова.
Юлия Началова.
instagram.com/julianachalova

Композиция носит название «Я выбираю». Съемки проходили летом 2018 года.

«Главная идея песни — Ее выбор. Она хотела делать то, что считала правильным. Этот кусочек видео посвящен хоккеисту <бывшему сожителю певицы Александру Фролову>. Здесь она выбрасывает его клюшку. Символично. Сильно. По- женски. Она выбирала жизнь без него», — написала Исаева.

В этом клипе есть «четкий подтекст» — это новая жизнь без обид и внутренних колебаний, считает пресс-секретарь.

Она добавила, что в Никулинский суд Москвы передали свидетельство о смерти Началовой, а судебные процессы с участием артистки приостановят на шесть месяцев, когда будет оформлено наследство.

Началова судилась с Фроловым из-за доли в квартире. В июне 2018 года певица обратилась с иском к хоккеисту и требованием признать недействительным заключенный между ними договор купли-продажи части жилья за 20 млн рублей, которые он дал Началовой и о получении которых она написала расписку. Позже певица заявила, что деньги якобы не получала.

За месяц до своей смерти Началова отказалась от своего иска, уступив право требования денежных средств нижегородской компании ООО «Весенние инвестиции». В ответ Фролов подал иск об оспаривании договора между Началовой и «Весенними инвестициями» и выиграл его. Иск хоккеиста перешел в рассмотрение Никулинского районного суда, пишут «Известия».

Началова скончалась 16 марта в одной из клиник Москвы через несколько дней после госпитализации. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, наступившая в результате сепсиса. Заражение крови у артистки развилось из-за раны на ноге.

Ее похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.

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