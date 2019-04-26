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26 апреля
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Жизнь

В сети пытаются разгадать смысл загадочного фото

Американец предложил подписчикам в Twitter угадать, что изображено на опубликованном им снимке.

Фотоаппараты.
Фотоаппараты.
открытые источники (CC0)

У пользователей возникли сложности с определением хотя бы какого-то объекта на фото — кто-то видит алтарь, другим «мерещатся» вентиляционные решетки. Некоторые сравнили эти же предметы с подставками под бижутерию в магазинах, пишет Lenta.ru.

Изображение привело пользователей в замешательство, поэтому вместо того, чтобы отгадывать, они начали шутить. Кто-то выдвинул версию, что именно это американский писатель-фантаст Говард Лавкрафт подразумевал под неописуемыми формами.

Отчаявшиеся найти правильный ответ сознались, что не могут различить на фото ничего конкретного. Кроме стены, пишет mail.ru.

«Да какого черта здесь происходит?» — не выдержал один из пользователей, и его комментарий оказался самым залайканным из всех сообщений, отправленных в ответ на картинку. Кое-кто попытался найти снимок в интернете, однако у него ничего не получилось.

Автор вирусного поста прокомментировал многие ответы, однако правильного не раскрыл.

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