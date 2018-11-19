В сети появилось фото новых плацкартных вагонов РЖД

Полки для пассажиров выглядят как диваны с подголовниками, каждое место оборудовано шторкой-жалюзи, которую можно закрыть и получить изолированное пространство.
Стало известно, как будет выглядеть новый плацкартный вагон РЖД https://t.co/XN0Q20ONyu pic.twitter.com/L3bfVx0jtr— РИА Новости (@rianru) 19 ноября 2018 г.
Новый дизайн предусматривает наличие электрической розетки и USB-разъемов, а также освещение для каждого пассажирского места.
В туалетах появятся гигиенические души, пеленальные столики, встроенный фен для рук, автоматические краны и дозаторы мыла, пишут «Известия».
Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, а полки — серые с красными подголовниками.