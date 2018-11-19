Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 ноября -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
221

В сети появилось фото новых плацкартных вагонов РЖД

Новые плацкартные вагоны РЖД станут более комфортными для пассажиров благодаря модульным конструкциям, создающим больше индивидуального пространства, сообщает РИА Новости.

Пригородный поезд "Калина красная".
Пригородный поезд "Калина красная".
предоставлено компанией "Алтай-Пригород"

Полки для пассажиров выглядят как диваны с подголовниками, каждое место оборудовано шторкой-жалюзи, которую можно закрыть и получить изолированное пространство.

Новый дизайн предусматривает наличие электрической розетки и USB-разъемов, а также освещение для каждого пассажирского места.

В туалетах появятся гигиенические души, пеленальные столики, встроенный фен для рук, автоматические краны и дозаторы мыла, пишут «Известия».

Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, а полки — серые с красными подголовниками.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость