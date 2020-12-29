В Сети появилось фото врачей, спящих рядом с ковидным больным

В Сети появилось фото медиков, уснувших в палате пациента с COVID-19, пишет РИА Новости. Снимок с монитора сделан в больнице в городе Сосновый бор в Ленинградской области, он опубликован на странице лечебного учреждения «ВКонтакте».

На кадре видно, как трое врачей в защитных костюмах лежат на полу около кровати больного.

«Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина…», — написала автор публикации, старшая медсестра отделения.

Она рассказал, что в два часа ночи в рабочей группе медиков появилось сообщение об ухудшении самочувствия одного из госпитализированных. Ради него на смену внепланово вышли несколько специалистов.

В комментариях пользователи выразили поддержку и благодарность врачам, а также пожелали им терпения.

«Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене. Ребята, вы крутые», — написала одна из сотрудниц госпиталя.