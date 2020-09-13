В сети появилось пугающее видео огненного торнадо

В соцсетях появилось видео с огненным торнадо на полях в США. Запись сделали из кабины пожарного автомобиля, пишет Life.

Где конкретно заметили необычное смертоносное торнадо — не уточняется. Автор публикации отметил, что это снято в Калифорнии, где уже больше месяца бушуют природные пожары.

Fire Tornadoes in California



May God have mercy on the people of California ????????????



CLIMATE CHANGE IS REAL❗❗❗ pic.twitter.com/mVwrC7bKaT — StanceGrounded (@_SJPeace_) September 12, 2020

Пользователи Twitter пишут, что именно так выглядит «Ад на Земле».

По информации американских СМИ, количество жертв лесных пожаров достигло почти 30 человек.

Некоторые из природных пожаров достигли рекордных площадей. Всего горит более 1,9 млн гектаров.