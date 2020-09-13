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Жизнь

В сети появилось пугающее видео огненного торнадо

В соцсетях появилось видео с огненным торнадо на полях в США. Запись сделали из кабины пожарного автомобиля, пишет Life.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Где конкретно заметили необычное смертоносное торнадо — не уточняется. Автор публикации отметил, что это снято в Калифорнии, где уже больше месяца бушуют природные пожары.

Пользователи Twitter пишут, что именно так выглядит «Ад на Земле».

По информации американских СМИ, количество жертв лесных пожаров достигло почти 30 человек.

Некоторые из природных пожаров достигли рекордных площадей. Всего горит более 1,9 млн гектаров.

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