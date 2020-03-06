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Жизнь

В сети появляются порно-ролики на тему коронавируса

Горячую тему коронавируса быстро подхватили производители порно в сети, а пользователи стали активно искать материалы на тему китайской «заразы», пишет информационное агентство «Униан».

В противогазе.
В противогазе.
СС0

Среди порнографических материалов есть ролики с полноценным сюжетом, где действие якобы происходит в китайском городе Ухань, который стал эпицентром распространения смертельного коронавируса.

Эротическое видео сделано в формате записи с нагрудного видеорегистратора. В главной роли выступает сотрудник центра по контролю заболеваний из США. Он прибывает в Ухань после закрытия города. По сюжету, мужчина в защитном костюме бродит по заброшенному медицинскому центру. Через некоторое время на него нападает женщина.

«Униан» отмечает, что по поиску слова «коронавирус» на Pornhub пользователям находит больше 100 видеороликов. Так, по сюжету одного из них женщина согласилась на секс за лекарство от заболевания, а в другом два пациента с коронавирусом занимаются сексом в палате на карантине.

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