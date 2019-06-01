В сети «поймали» новую сердитую кошку-перса

Пользователи сети обнаружили кошку, которая вполне может претендовать на звание нового Grumpy Cat. 6-летний Луи — перс — живет в Остине (штат Техас).

Хозяйка регулярно делится его снимками в соцсетях. Но пока у Луи не так много подписчиков — всего 3 тысячи, тогда как у сердитой кошки их было 3 миллиона. Однако поклонники уверены — он быстро завоюет мировую популярность.

Легендарная сердитая кошка Grumpy Cat умерла 14 мая в возрасте 7 лет. Она стала популярной в Сети в 2012 году, пишет mail.ru.

Ранее сообщалось, что в Германии черная кошка побелела из-за редкой болезни. Кошка живет в городе Рауэнберг. При рождении у котенка была черная шерсть с белым пятном на морде. Однако со временем белых шерстинок становилось больше, вскоре кошка стала полностью белой с небольшими черными пятнами.