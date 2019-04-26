В сети продают «ленинградскую» визитку Путина

Этой визитной карточкой Путин пользовался в 1990—1991 годах, когда занимал должность советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Анатолия Собчака, уверяет автор объявления.

На визитке указаны номера телефонов, часть которых записана от руки.

В комментарии к публикации сообщается, что бумага является «стопроцентным оригиналом». Ее продают за 650 тыс. рублей, пишет РИА Новости.

Как пояснил РБК продавец визитки Тимур, покупатель пока не нашелся. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что ему неизвестно, подлинная ли эта визитка.

«История такова. Отец работал депутатом и у него были хорошие отношения с Владимиром Владимировичем, они общались. Потом отец умер, мы разбирали вещи и нашли визитку. По-моему, есть даже еще одна», — сообщил продавец визитки.

Два-три раза мужчине уже звонили с предложениями приобрести визитку за 50−70 тысяч рублей, но он отказал.

В 1990 году Путин работал помощником ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам, а вскоре стал советником председателя Ленинградского городского совета, пишет bfm.ru. С июня 1991 года Путин стал работать председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга и одновременно — с 1994 года — первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга.