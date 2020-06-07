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7 июня 13°C
Жизнь

В Сети прославили барнаульскую автоледи, неумело парковавшуюся во дворе

6 июня в сообществе «Инцидент Барнаул» появилось видео, как девушка за рулем автомобиля паркуется у бордюра во дворе. Оказалось, что автоледи уже не первый раз попадает в Сеть со своими неумелыми действиями.

Автоледи. Женщина. Лето.
Автоледи. Женщина. Лето.
СС0

Как рассказал автор видео, первый раз он заснял паркующуюся девушку в апреле. Тогда она с трудом, но все-таки смогла поставить машину.

На этот раз помощником выступил муж.

«Под его грамотным руководством они более 10 минут пытались припарковать автомобиль к бордюру, но, к сожалению, у них получилось не очень», — написал автор ролика.

Выложенное видео для пущего эффекта автор ускорил в девять раз.

Надо сказать, что комментаторы отнеслись к нему не однозначно. Кто-то ругал самого снимавшего и предлагал ему не лезть не в свое дело, кто-то желал автоледи терпения и даже предлагал свою помощь в освоении автомобиля.

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