В сети просят губернатора закрыть границы Алтайского края

Автор петиции утверждает, что многие граждане Алтайского края «безответственно относятся к своему здоровью и к здоровью окружающих».

«Уважаемый Томенко Виктор Петрович, на примере опыта других стран и регионов, показавших, как быстро распространяется вирус и насколько важно соблюдение карантинного режима, просим принять дополнительные меры для предотвращения распространения COVID-19 в Алтайском крае», — говорится в обращении.

В частности, речь идет об ограничении сообщения с другими регионами и населенными пунктами края, разрешив доставку продуктов питания и товаров первой необходимости, усилить меры по соблюдению карантина, увольнять всех, кто находился за границей, но не сообщил об этом этом и вышел на работу, исключить пребывание людей на улицах и так далее.

На момент публикации под петицией подписались 134 человека.