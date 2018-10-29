Если рассматривать фото на большом экране, становится понятно, что на самом деле сфотографирована черная кошка — она вывернула голову так, чтобы видеть снимающего хозяина. А необычный угол съемки создал забавную оптическую иллюзию, и кажется, что сидит ворона.
This picture of a crow is interesting because it’s actually a cat #pics pic.twitter.com/RGzpHt6XFN— The Best Pictures (@BeautifuImages) 28 октября 2018 г.
Снимок стал вирусным. Пользователи в шутку предположили, что это «кошка-оборотень», пишет mail.ru.
Ранее в сети бурно обсуждали другую оптическую иллюзию — похождения людей по «параллельному миру».