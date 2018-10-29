Оптическая иллюзия привлекла внимание пользователей соцсетей. Один из читателей разместил фотографию сидящей на полу дома «вороны».

Если рассматривать фото на большом экране, становится понятно, что на самом деле сфотографирована черная кошка — она вывернула голову так, чтобы видеть снимающего хозяина. А необычный угол съемки создал забавную оптическую иллюзию, и кажется, что сидит ворона.

This picture of a crow is interesting because it’s actually a cat #pics pic.twitter.com/RGzpHt6XFN — The Best Pictures (@BeautifuImages) 28 октября 2018 г.

Снимок стал вирусным. Пользователи в шутку предположили, что это «кошка-оборотень», пишет mail.ru.

Ранее в сети бурно обсуждали другую оптическую иллюзию — похождения людей по «параллельному миру».