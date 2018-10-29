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Жизнь
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В сети спорят, кто изображен на фото — ворона или кошка-оборотень

Оптическая иллюзия привлекла внимание пользователей соцсетей. Один из читателей разместил фотографию сидящей на полу дома «вороны».

Черный кот.
Черный кот.
СС0

Если рассматривать фото на большом экране, становится понятно, что на самом деле сфотографирована черная кошка — она вывернула голову так, чтобы видеть снимающего хозяина. А необычный угол съемки создал забавную оптическую иллюзию, и кажется, что сидит ворона.

Снимок стал вирусным. Пользователи в шутку предположили, что это «кошка-оборотень», пишет mail.ru.

Ранее в сети бурно обсуждали другую оптическую иллюзию — похождения людей по «параллельному миру».

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