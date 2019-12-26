В Сети высмеяли тщательную уборку невидимого снега во Владимире

На опубликованном видео снегоуборочная техника медленно едет по дороге и тщательно сгребает снег, которого нет.
«Кто там сказал, что снега нет? Коммунальщики уже убирают вовсю сугробы с дорог! И асфальт заодно…», — говорится в подписи под видео.
Открытым для жителей Владимира остается вопрос, зачем это делают.
В комментариях есть несколько популярных предположений: «Тренируется», «Бензин списывает», «Осваивают бюджет», «Песок собирают».
При этом все согласны со следующим жизненным наблюдением: «А когда снег выпадет — нет техники».
Также предлагают направить видео в региональный СК.