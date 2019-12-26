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Жизнь

В Сети высмеяли тщательную уборку невидимого снега во Владимире

В паблике «Подслушано во Владимире» жители города обсуждают уборку завалов снега на дорогах.

Уборка невидимого снега. Владимир.
Уборка невидимого снега. Владимир.
кадр из видео.

На опубликованном видео снегоуборочная техника медленно едет по дороге и тщательно сгребает снег, которого нет.

«Кто там сказал, что снега нет? Коммунальщики уже убирают вовсю сугробы с дорог! И асфальт заодно…», — говорится в подписи под видео.

Открытым для жителей Владимира остается вопрос, зачем это делают.

В комментариях есть несколько популярных предположений: «Тренируется», «Бензин списывает», «Осваивают бюджет», «Песок собирают».

При этом все согласны со следующим жизненным наблюдением: «А когда снег выпадет — нет техники».

Также предлагают направить видео в региональный СК.

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