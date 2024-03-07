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Жизнь

В Шагонаре после взрыва запустили первый котел

Днем 6 марта стало известно о взрыве на Шагонарской ТЭЦ. В результате пострадали 22 человека, а в Шагонаре отключили подачу тепла.

Взрыв. Огонь
Взрыв. Огонь
СС0

Утром в городе запустили первый котел, температура в трубах около 40 градусов, сообщает Mash Siberia.

Глава Тувы также отметил, что в настоящее время коммунальщики обходят дома и проверяют трубы. Поломки оперативно чинят.

Еще два котла из имеющихся четырех только готовят к запуску.

Напомним, что в результате взрыва пострадали более 20 человек, один скончался в больнице. В Красноярск для оказания помощи эвакуировали 8 человек, еще 7 человек продолжат лечение в республиканской больнице.

Ранее altapress.ru сообщал подробности взрыва на Шагонарской ТЭЦ.

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