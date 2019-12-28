В Шерегеше сноубордист подрался с глухарем и проиграл

На кадрах видно, как во время внетрассового катания райдер проехал мимо грозной птицы, окатив ее волной снега. Глухарь такого оскорбления не выдержал и полез в драку.

Попелюху пришлось защищаться от разъяренной птицы своим сноубордом.

«Катаясь в лесу, мы увидели глухаря на опушке леса, офигев от такой встречи, я воспользовался случаем и решил по-компанейски спрейнуть (окатить- прим.ред.) птичку снежком. В итоге глухарь офигел от такой дерзости и накидал мне трешечку в корпус. Отчет по ущербу — разбитый кант и ушиб разных конечностей о камень. И, кстати, на следующий подъем глухарь стоял снова абсолютно в том же месте, контролируя район и поджидая новую жертву», — прокомментировал спортсмен инцидент на своей страничке в Instagram.