Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 декабря -24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Шерегеше сноубордист подрался с глухарем и проиграл

В Шерегеше на сноубордиста Игоря Попелюха напал глухарь. Тому пришлось отбиваться горнолыжным снаряжением. Друзья спортсмена засняли эпичные разборки на видео, сообщает «Тайга.ИНФО».

Глухарь
Глухарь
СС0

На кадрах видно, как во время внетрассового катания райдер проехал мимо грозной птицы, окатив ее волной снега. Глухарь такого оскорбления не выдержал и полез в драку.

Попелюху пришлось защищаться от разъяренной птицы своим сноубордом.

«Катаясь в лесу, мы увидели глухаря на опушке леса, офигев от такой встречи, я воспользовался случаем и решил по-компанейски спрейнуть (окатить- прим.ред.) птичку снежком. В итоге глухарь офигел от такой дерзости и накидал мне трешечку в корпус. Отчет по ущербу — разбитый кант и ушиб разных конечностей о камень. И, кстати, на следующий подъем глухарь стоял снова абсолютно в том же месте, контролируя район и поджидая новую жертву», — прокомментировал спортсмен инцидент на своей страничке в Instagram.

Драку уже окрестили «лучшей битвой уходящего года».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость