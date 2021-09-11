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Жизнь

В Шереметьево изменили схемы взлета и посадки после массовых жалоб

В московском аэропорту Шереметьево изменились схемы взлета и посадки самолетов после массовых жалоб на «бесконечный адский авиашум», пишет «Коммерсант».

Шереметьево.
Шереметьево.
wikimedia.org

Жалобы в Росавиацию, Роспотребнадзор, Госдуму и президенту Владимиру Путину адресовали москвичи и жители Подмосковья. Они утверждают, что от гула летающих самолетов не могут отдохнуть ни днем, ни ночью.

В Росавиации уверяют, что схемы маршрутов разработаны в строгом соответствии с действующими правилами, но «полное исключение шумового воздействия без установления значительных ограничений на деятельность аэродрома невозможно».

Подмосковный Роспотребнадзор признал, что авиационные власти не провели «реальных мероприятий по снижению уровней шума в зоне влияния аэропорта Шереметьево».

В итоге схемы вылета с взлетно-посадочной полосы 06 и ВПП 24 изменят, но это якобы не связано с жалобами людей, а происходит «в рамках ранее запланированной работы по корректировке схем маневрирования аэродрома Шереметьево».

Житель одного из поселков «шумной зоны» заявил, что «жить стало намного легче»: «Сейчас в Голиково и Юрлово значительно тише. Все остальные населенные пункты на юг до Красногорска взлетающих самолетов не слышат. Хотя пару раз все-таки пролетели над нами».

«Маршруты полетов, схемы вылетов и заходов на посадку в аэропортах стали удобнее. Для перевозчиков это решение повысит экономическую эффективность. Также проделана работа по снижению авиашума», — добавили в Росавиации.

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