В шесть раз сократят затраты на туризм в алтайском городе

В 2023 году в Бийске продолжится муниципальная программа по развитию туризма. Вот только вложения в нее значительно сократятся, — пишет «Бийский рабочий».

Программа по развитию городского туризма рассчитана на период с 2020 по 2023 год. Общий размер финансирования 5,6 млн рублей.

Эта сумма разделена на каждый год. Так, в 2021 году было выделено 2,1 млн рублей, в 2022 году — более 3 млн рублей, то 2023 году — всего 500 тыс. рублей.

То есть, финансирование урезали аж в шесть раз. В документах к программе сказано, что эти деньги необходимо потратить на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Золотые ворота».

Авторы программы уточняют, что по ее итогам в Бийске будут должны останавливаться тысячи туристов.