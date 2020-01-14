В Швейцарии выпустили лимитированные дорогие часы в поддержку Байкала

В 2020 году компания Oris стала партнером фонда в поддержку самого глубокого пресноводного озера на планете. Об этом рассказал в своем Facebook директор научного-исследовательского института биологии Иркутского государственного университета Максим Тимофеев.

«Уже на протяжении трех лет частный Фонд „Озеро Байкал“ поддерживает один из ключевых проектов НИИ биологии ИГУ — программу долговременного экологического мониторинга озера Байкал — „Точка № 1“», — пояснил Тимофеев.

Благодаря этой поддержке проект избежал остановки в 2016 году, и с тех пор фонд ежегодно выделяет средства на продолжение непрерывного отбора проб из озера.

В честь нового партнерства Oris выпустила лимитированную серию часов «Lake Baikal». Часть средств от продажи пойдет на финансирование мониторингового проекта, сообщается на сайте компании.

«Событие уникальное, ведь впервые международная компания такого уровня оказывает прямую поддержку реальным научным исследованиям на Байкале. Причем эта поддержка не только финансовая. Своими часами Oris еще и популяризирует как Байкал, так и мониторинговый проект, рассказывая о нем своим клиентам, а это все состоятельные и влиятельные люди», — рассказал эколог.

Тимофеев также предлагает купить часы, «если кому позволяет бюджет», чтобы «не пройти мимо такого эксклюзива».