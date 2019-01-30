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Жизнь
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В Сибирь идут 45-градусные морозы

С 30 января в регионах Западной Сибири ожидается резкое похолодание. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс». Столбик термометра может опуститься до -45 градусов.

Морозы. Автомобили зимой.
Морозы. Автомобили зимой.
Михаил Хаустов

По его словам температура воздуха будет на 12−14 градусов ниже нормы. Суровые морозы ожидаются на юге Западной Сибири, в частности — в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Хакасии и Красноярском крае.

Сильный мороз задержится в Западной Сибири до 4 февраля.

«Мы выпускаем предупреждение об опасном явлении, когда температура ниже нормы на 7 градусов. А здесь — на 12−14 градусов. Это по-настоящему опасно. Разумеется, уже предупреждены все службы, в том числе энергетики», — сказал Вильфанд.

В Алтайском крае 31 января температура воздуха составит −15…−26 в ночные часы и −13…−18 днем, а 1 февраля столбик термометра опустится до −35… −40 градусов ночью и −26…−31 днем, сообщает региональный ЦГМС.

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