В Сибири чаще всего подделывают документы, чтобы похитить имущество

Утверждается, что за последние 3 года благодаря бдительности нотариусов удалось спасти от хищения имущество на почти 11 млрд рублей.

При этом количество выявленных попыток заметно возрастает с каждым годом.

«Если в 2017 году в 40 регионах страны нотариусами было выявлено 352 фальшивки, то в 2018 году зафиксировано уже 366 поддельных документа сразу в 41 субъекте РФ. А с января по октябрь прошлого года попытки совершить юридически значимые действия по фальшивым документам были пресечены в 46 регионах, и речь идет уже о 516 подделках», — рассказали в палате.

Лидеры по числу выявленных фактов мошенничества: Красноярский край (62 случая), Санкт-Петербург (59), Московская область (39), Новосибирская область (27), Ростовская область (27), Республика Башкортостан (22), Свердловская область (22).

Больше всего подделок за неполные три года выявлено в Москве (166 случаев), Новосибирской области (140), Республике Башкортостан (128), Санкт-Петербурге (126), Красноярском крае (109) и в Кемеровской области (72 случая).

В эпоху высоких технологий нотариус становится гарантом соблюдения прав граждан. Алтайская краевая нотариальная палата.

Наиболее распространенные мошеннические схемы , которые удается предотвратить:

— представление поддельных доверенностей, документов о праве собственности на недвижимое имущество или документов, удостоверяющих личность;

— попытки совершения нотариальных действий по паспорту другого человека;

— попытки введения граждан в заблуждение относительно природы сделки и ее последствий (например, вместо передачи недвижимости в залог попытка оформить ее продажу; дарение недвижимого имущества, в условиях когда даритель предполагал сохранение возможности дальнейшего проживания и многие другие);

— случаи давления на лиц, обращающихся за совершением нотариальных действий;

— попытки незаконного распоряжения имуществом (распоряжение пережившим супругом — титульным собственником имуществом, нажитым в браке с наследодателем, без оформления прав наследника; продажа жилого помещения, приобретенного с использованием средств (части) средств материнского (семейного) капитала, но без исполнения обязательства).