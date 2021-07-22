22 июля
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Жизнь

В Сибири голый мужчина вылез из кустов, похитил велосипед и поехал в магазин

В Кемеровской области полицейские задержали голого грабителя, похитившего у местного жителя велосипед, сообщает региональное МВД.

Голый мужчина похитил велосипед. Новокузнецк.
Голый мужчина похитил велосипед. Новокузнецк.
кадр из видео.

Забавный случай произошел в Новокузнецке. В полицию обратился мужчина с жалобой на похитителя велосипеда.

«Злоумышленник появился из кустов без одежды, забрал транспортное средство и скрылся», — рассказали в ведомстве.

Задержали грабителя быстро — им оказался ранее судимый за кражи, страдающий наркотической зависимостью 31-летний местный житель.


Сибиряк полностью признал свою вину, однако не смог пояснить свои мотивы, как и внешний вид.

Велосипед мужчина бросил, когда доехал до магазина, куда он забежал. После этого его и задержали.

Теперь сибиряку грозит до 4 лет лишения свободы за грабеж. На время следствия «голого налетчика» отправили под стражу.

Ранее в Барнауле заметили бегущего по грязи обнаженного мужчину — за ним бегали полиция и медики, и кое-как поймали.

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