В Сибири голодные звери бегут из горящих лесов и выходят к людям

В соцсетях опубликовали видео, как лисы вышли на дорогу к автомобилю в Иркутской области.

Инцидент произошел в Усть-Канском районе. Автор ролика пожалел животных и накормил их шоколадом, потому что «больше ничего не было».

По данным «Авиалесоохраны» на 1 августа, в Красноярском крае активно тушат порядка 60 пожаров на территории более 24,3 га. Еще за 60 пожарами в труднодоступных и удаленных частях области на площади 1 млн га спасатели наблюдают. Также сложная ситуация с лесными пожарами в Якутии, Бурятии, Иркутской области и Хабаровском крае, говорится в сообщении.

По оценке МЧС, всего пожарами охвачено в России около 3 млн га тайги. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что общая площадь лесных пожаров в этом году на 12% больше уровня прошлого года. Основная причина их возникновения — сухие грозы.