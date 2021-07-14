В Сибири группа детей утащила дорожный знак

Забавный случай произошел в Осинниках. На кадрах четверо школьников тащат дорожный знак, а пятый идет позади и подбадривает друзей.
Автор видео подъехал к ребятам и поговорил с ними без какой-либо морали.
«Что, пацаны, далеко знак потараканили?», — спросил мужчина.
Дети честно ответили, что знак лежал во дворе, а понесли они его на пункт приема металла.
«Правильно. Так их. Несите, пацаны, несите», — назидательно поддержал сибиряк намерение детей разбогатеть.
Ранее в Барнауле задержали мужчину, который украл семь дорожных знаков.