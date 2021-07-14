В Сибири группа детей утащила дорожный знак

Житель Кемеровской области запечатлел на видео детей, утащивших дорожный знак вместе со столбом, сообщает « ДТП Кузбасс ».

Забавный случай произошел в Осинниках. На кадрах четверо школьников тащат дорожный знак, а пятый идет позади и подбадривает друзей.

Автор видео подъехал к ребятам и поговорил с ними без какой-либо морали.

«Что, пацаны, далеко знак потараканили?», — спросил мужчина.

Дети честно ответили, что знак лежал во дворе, а понесли они его на пункт приема металла.

«Правильно. Так их. Несите, пацаны, несите», — назидательно поддержал сибиряк намерение детей разбогатеть.

Ранее в Барнауле задержали мужчину, который украл семь дорожных знаков.