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Жизнь

В Сибири группа детей утащила дорожный знак

Житель Кемеровской области запечатлел на видео детей, утащивших дорожный знак вместе со столбом, сообщает «ДТП Кузбасс».

Дети утащили дорожный знак. Кузбасс.
Дети утащили дорожный знак. Кузбасс.
кадр из видео.

Забавный случай произошел в Осинниках. На кадрах четверо школьников тащат дорожный знак, а пятый идет позади и подбадривает друзей.

Автор видео подъехал к ребятам и поговорил с ними без какой-либо морали.

«Что, пацаны, далеко знак потараканили?», — спросил мужчина.

Дети честно ответили, что знак лежал во дворе, а понесли они его на пункт приема металла.

«Правильно. Так их. Несите, пацаны, несите», — назидательно поддержал сибиряк намерение детей разбогатеть.

Ранее в Барнауле задержали мужчину, который украл семь дорожных знаков.

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