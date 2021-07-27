В Сибири лучшего дознавателя подозревают в краже денег умершей пенсионерки

В Красноярском крае полицейского подозревают в краже почти 500 тыс. рублей из квартиры умершей пенсионерки, сообщает Kras Mash .

По информации канала, весной 2020 года полицейский приехал в квартиру 97-летней женщины.

«Она была со своими скелетами в шкафу и шестизначной припрятанной суммой. Этим и привлекла грабителей. Но те оказались неудачниками, не сломили стойкую долгожительницу. Старушка и после избиения не выдала место клада. Ее увезли в реанимацию и через четыре дня она скончалась», — говорится в сообщении.

У дознавателя якобы остались ключи от квартиры сибирячки, которые он «передал своей супруге».

«Женщина на пару с компаньоном ночью пробралась к пенсионерке и прикарманила 475 тысяч рублей», — отмечает канал.

О пропаже полиции сообщила наследница бабушки, которая знала про спрятанные деньги.

Как уточняет «Проспект Мира» со ссылкой на региональное МВД, факт кражи действительно был, а вот причастность полицейского выясняют, и уголовное дело пока не возбудили.

Кстати, в 2015 году красноярская полиция сообщила, что правоохранитель вошел в тройку лучших дознавателей России.