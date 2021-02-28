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Жизнь

В Сибири медведи начали гоняться за велосипедистами

Жители Новосибирской области стали чаще встречаться с медведями — об этом рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Некоторые такие встречи действительно заставили сибиряков понервничать, пишет КП.

Медведь довольный.
Медведь довольный.
CC0

«Чаще всего с медведями встречаются жители северных районов Новосибирской области: Кыштовского, Чановского. В 2020 году медведи появлялись вблизи людей в Каргатском, Северном, Куйбышевском, Колыванском районах, — пояснил на пресс-конференции начальник управления по охране животного мира министерства природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер. — В двух населенных пунктах применяли оружие полицейские. Дошло даже до того, что медведь гонялся за велосипедистами.

Валерий Шрейдер также отметил, что в прошлом году охотники получили 17 разрешений на отстрел хищников в Новосибирской области. Однако в среднем, для охоты на медведей выдается не так много квот, по сравнению с другими животными.

В Алтайском крае такие случае тоже не редки. Осенью прошлого года косолапый зашел прямо на пасеку в Заринском районе и хорошенько там поживился.

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