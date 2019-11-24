В Сибири мужчину оштрафовали за кулон с коловратом

Прокуратура Заводского района Кемерова провела проверку информации о размещении на странице «ВКонтакте» графического изображения, схожего с нацистской свастикой. Автора оштрафовали на 2 000 рублей, пишет «Сiбдепо».

Было установлено, что мужчина опубликовал на своей странице в открытом доступе фотографию с украшением на шее в виде символа, похожего на свастику.

Кемеровчанин заявил, что на фотографии изображен коловрат, который он не считает нацистской символикой. Однако согласно выводам специалиста, размещение славянского солярного символа коловрата — это факт публичного демонстрирования символики, сходной с нацистской свастикой.

В результате мужчину привлекли к административной ответственности. Он попытался обжаловать решение, однако Кемеровский областной суд оставил жалобу без удовлетворения, а решение — без изменения.