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Жизнь

В Сибири мужчину оштрафовали за кулон с коловратом

Прокуратура Заводского района Кемерова провела проверку информации о размещении на странице «ВКонтакте» графического изображения, схожего с нацистской свастикой. Автора оштрафовали на 2 000 рублей, пишет «Сiбдепо».

Рука. Силуэт. Мужчина.
Рука. Силуэт. Мужчина.
СС0

Было установлено, что мужчина опубликовал на своей странице в открытом доступе фотографию с украшением на шее в виде символа, похожего на свастику.

Кемеровчанин заявил, что на фотографии изображен коловрат, который он не считает нацистской символикой. Однако согласно выводам специалиста, размещение славянского солярного символа коловрата — это факт публичного демонстрирования символики, сходной с нацистской свастикой.

В результате мужчину привлекли к административной ответственности. Он попытался обжаловать решение, однако Кемеровский областной суд оставил жалобу без удовлетворения, а решение — без изменения.

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