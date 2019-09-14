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Жизнь

В Сибири на поиски заблудившейся в тайге женщины отправили вертолет

В Иркутской области к поискам жительницы деревни Павловка Тулунского района привлекли вертолет МЧС. 10 сентября женщина заблудилась в тайге во время сбора брусники, сообщила в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ми-8.
Ми-8.
СС0

13 сентября из Иркутска вылетел вертолет Ми-8 МЧС с четырьмя спасателями.

«Осмотр местности с воздуха позволит обследовать значительную территорию. Как показывает практика, поиски с помощью авиации дают положительный результат на открытой местности, вдоль берегов рек и лесных просек», — говорится в сообщении.

По данным агентства «Интерфакс-Сибирь», 59-летняя женщина отправилась на сбор брусники с тремя односельчанами. Когда начался дождь, она решила в одиночку вернуться в деревню.

Сначала ее искали местные жители, затем глава сельского поселения обратился в полицию. Сейчас в поисковой операции задействованы полицейские, спасатели, сотрудники лесоохраны и добровольцы.

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