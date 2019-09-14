В Сибири на поиски заблудившейся в тайге женщины отправили вертолет

13 сентября из Иркутска вылетел вертолет Ми-8 МЧС с четырьмя спасателями.
«Осмотр местности с воздуха позволит обследовать значительную территорию. Как показывает практика, поиски с помощью авиации дают положительный результат на открытой местности, вдоль берегов рек и лесных просек», — говорится в сообщении.
По данным агентства «Интерфакс-Сибирь», 59-летняя женщина отправилась на сбор брусники с тремя односельчанами. Когда начался дождь, она решила в одиночку вернуться в деревню.
Сначала ее искали местные жители, затем глава сельского поселения обратился в полицию. Сейчас в поисковой операции задействованы полицейские, спасатели, сотрудники лесоохраны и добровольцы.