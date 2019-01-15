В Сибири неизвестные похитили у приставов нефрит стоимостью 1 млн рублей

Постановление суда о конфискации нефрита стоимостью 971 тыс. рублей поступило в декабре. Камни перевезли из отдела полиции камни в усольский районный отдел судебных приставов.
Предполагалось, что нефрит заберет организация, которая специализируется на реализации, уничтожении или обращении конфискованного у должников имущества в доход государства. Однако до праздников камни не забрали.
В УФССП сообщили, что во время праздников неизвестные проникли в отдел и украли камни.
В здании, где находится отдел ведомства, есть вооруженная круглосуточная охрана и камеры видеонаблюдения. Также здесь работает Следственный комитет. Однако это не помешало грабителям вынести мешки с дорогостоящим камнем, пишут «Вести Иркутск».
По факту кражи возбуждено уголовное дело.