В Сибири осудили вымогателей, похищавших людей. В банду входила девушка

В Иркутской области двух участников банды, похищавших людей, приговорили к строгому режиму, и еще шестеро ждут наказания, сообщает « Интерфакс ».

Осужденные проведут в колонии строго режима 8 лет 3 месяца и 7 лет 6 месяцев.

«Заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с органами следствия. Уголовные дела остальных членов банды, включая лидера, находятся в судебном производстве», — отмечает агентство.

В состав банды входили восемь человек, в том числе девушка. На автомобилях похищали людей и вывозили в безлюдные места.

Похищенных избивали и, угрожая оружием, вымогали имущество — потерпевшие отдавали крупные суммы денег и машины.

В нескольких эпизодах обвиняемые представлялись сотрудниками правоохранительных органов.

Сибиряков обвинили по пяти статьям: «участие в банде», «похищение человека», «вымогательство, «перевозка и хранение огнестрельного оружия» и «изготовление огнестрельного оружия».

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