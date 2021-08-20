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Жизнь

В Сибири осудили вымогателей, похищавших людей. В банду входила девушка

В Иркутской области двух участников банды, похищавших людей, приговорили к строгому режиму, и еще шестеро ждут наказания, сообщает «Интерфакс».

Пистолет. Криминал.
Пистолет. Криминал.
unsplash.com

Осужденные проведут в колонии строго режима 8 лет 3 месяца и 7 лет 6 месяцев.

«Заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с органами следствия. Уголовные дела остальных членов банды, включая лидера, находятся в судебном производстве», — отмечает агентство.

В состав банды входили восемь человек, в том числе девушка. На автомобилях похищали людей и вывозили в безлюдные места.

Похищенных избивали и, угрожая оружием, вымогали имущество — потерпевшие отдавали крупные суммы денег и машины.

В нескольких эпизодах обвиняемые представлялись сотрудниками правоохранительных органов.

Сибиряков обвинили по пяти статьям: «участие в банде», «похищение человека», «вымогательство, «перевозка и хранение огнестрельного оружия» и «изготовление огнестрельного оружия».

Ранее altapress.ru рассказал про «Банду Скосырской»: как братки во главе с красивой брюнеткой грабили богатых барнаульцев в лихие 90-е.

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