В Сибири от ковида умер известный физик-ядерщик, выступавший против «урановой сделки»

Максимова госпитализировали в июне, а скончался ученый 13 июля перед выпиской из больницы.

«Он заболел коронавирусом. Видимо, не выдержал из-за возраста. В июне его положили в больницу. Его собирались выписывать, а он умер. Врач сказала: „Справится организм — значит будет жить“. Все, что могли, сделали», — рассказала изданию родственница ученого.

По словам врачей, у Максимова выявили индийский штамм коронавируса.

Кто такой Лев Максимов

Лев Николаевич Максимов — известный ученый. С 1962 по 1982 г. — главный физик одного из объектов Минсредмаша СССР и заведующий лабораторией Института гидродинамики СО РАН СССР. Позднее — завотделом физико-технических проблем металлургии при Президиуме СО АН СССР.

Максимову удалось разработать новые принципы управления жидкими средами, в том числе жидкими металлами и радиоактивными суспензиями. Много лет своей жизни посвятил ядерной энергетике.

В 1993 году между Россией и США подписано соглашение о продаже Штатам не менее 500 тонн российского оружейного урана за 11,9 млрд долларов при реальной стоимости 8 трлн долларов. Против этой сделки выступал Максимов.