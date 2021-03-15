В Сибири откопали останки высокопоставленного чиновника XIX века из «тогдашнего Минтранса»

Красноярские археологи во время раскопок Всехсвятского некрополя обнаружили захоронение чиновника эпохи императоров Александра I и Николая I, сообщает ТАСС .

Обнаружили погребение мужчины в возрасте 40−50 лет в деревянном гробу. Человек был государственным служащим высокого ранга.

«Имел отношение к учрежденному в 1809 году Главному управлению путей сообщения и публичных зданий — аналогу современных Минстроя и Минтранса», — отметил представитель Научно-производственного объединения «Археологическое проектирование и изыскания» Александр Тарасов.

Мужчина погребен в суконном форменном мундире чиновника восьмого класса Табеля о рангах 1722 года — чин коллежского асессора, который давал право на потомственное дворянство.

На мундире имеются серебряные пуговицы с вензелями императоров Александра I и Николая I. Скорее всего, коллежский асессор умер во время правления последнего (1825−1855 годы).

«Черты лица выразительные, череп крупный. Волосы зачесывал на лысину, были бакенбарды», — добавил археолог.

Специалисты предполагают, что обнаружили историческую личность, и надеются установить его имя.