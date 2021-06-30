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Жизнь

В Сибири открыли пункт вакцинации, дорога до которого смертельно опасна

Жители Кемерова пожаловались на труднодоступность пункта вакцинации, который открыли в новом Ледовом дворце (ЛДК), сообщает «Сибдепо».

Коронавирус. Вакцина.
Коронавирус. Вакцина.
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Безопасно поставить прививку в ЛДК можно только добравшись до пункта на машине. Общественный транспорт пока не ходит, однако остановку уже построили.

«Связано это с тем, что власти сдают объекты быстрее, чем подтягивают к ним инфраструктуру», — поясняет издание.

Впрочем, можно перебежать оживленную широкую дорогу, однако это рискованно даже для молодых и энергичных людей, не говоря уже о пенсионерах и маломобильных горожанах.


Пешеходный переход через дорогу все-таки есть — чтобы попасть через него в ЛДК нужно сделать крюк порядка 1,5 км.

«Часть пути будет пролегать через стройплощадку. Таким образом, едва ли не единственный „легальный“ способ попасть — доехать на машине», — приходит к выводу издание.

В мэрии пообещали, что переходы будут, но неясно когда. Также подчеркнули, что освоение новых территорий невозможно осуществить за один год.

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