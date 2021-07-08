В Сибири пенсионер насмерть сбил парня, толкавшего заглохшую машину с пьяным водителем

ДТП произошло 7 июля. 24-летний пассажир машины Toyota Corolla вышел на проезжую часть, чтобы толкнуть заглохший автомобиль.
«За рулем был 34-летний водитель, который в момент аварии был пьян. Ранее он был лишен прав», — рассказали в региональной ГИБДД.
По улице в том же направлении ехал ВАЗ-2107. Судя по кадрам, толкавшего машину красноярца зажало между двумя авто.
«65-летний водитель не успел сориентироваться и сбил молодого человека, которого не было видно из-за темной одежды. От травм парень погиб на месте», — разъяснили в ведомстве, почему пенсионер не заметил человека.
При этом в ведомстве не уточнили, по какой причине водитель ВАЗа не разглядел перед собой автомобиль и врезался в него на полном ходу.