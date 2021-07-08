8 июля 21°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Сибири пенсионер насмерть сбил парня, толкавшего заглохшую машину с пьяным водителем

В Красноярске 65-летний мужчина на отечественном авто не увидел молодого человека и сбил насмерть, зажав его между двумя машинами, сообщает «Проспект Мира».

Пенсионер сбил толкавшего машину парня. Красноярск.
Пенсионер сбил толкавшего машину парня. Красноярск.
кадр из видео.

ДТП произошло 7 июля. 24-летний пассажир машины Toyota Corolla вышел на проезжую часть, чтобы толкнуть заглохший автомобиль.

«За рулем был 34-летний водитель, который в момент аварии был пьян. Ранее он был лишен прав», — рассказали в региональной ГИБДД.


По улице в том же направлении ехал ВАЗ-2107. Судя по кадрам, толкавшего машину красноярца зажало между двумя авто.

«65-летний водитель не успел сориентироваться и сбил молодого человека, которого не было видно из-за темной одежды. От травм парень погиб на месте», — разъяснили в ведомстве, почему пенсионер не заметил человека.

При этом в ведомстве не уточнили, по какой причине водитель ВАЗа не разглядел перед собой автомобиль и врезался в него на полном ходу.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость