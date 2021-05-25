В Сибири перед Днем Победы предотвратили теракт в парадной колонне

Теракт должен был произойти 9 мая в Норильске — в парадной колонне военных.
«В Ставропольском крае 22 апреля задержан сторонник идеологии запрещенной террористической организации, планировавший организовать 9 мая теракт в Норильске путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», — рассказали в ФСБ.
В телефоне задержанного нашли переписку с планами «склонить ряд лиц к совершению взрыва в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы».
Тайник с компонентами для бомбы нашли в подвале одного из домов Норильска — взрывчатку и поражающие элементы. Также нашли инструкции по изготовлению устройства.
Возбудили уголовное дело о склонении к теракту и пособничестве.