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Жизнь

В Сибири перед Днем Победы предотвратили теракт в парадной колонне

В Красноярском крае сотрудники ФСБ предотвратили теракт, запланированный на 9 мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

ФСБ.
ФСБ.
СС0

Теракт должен был произойти 9 мая в Норильске — в парадной колонне военных.

«В Ставропольском крае 22 апреля задержан сторонник идеологии запрещенной террористической организации, планировавший организовать 9 мая теракт в Норильске путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», — рассказали в ФСБ.

В телефоне задержанного нашли переписку с планами «склонить ряд лиц к совершению взрыва в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы».

Тайник с компонентами для бомбы нашли в подвале одного из домов Норильска — взрывчатку и поражающие элементы. Также нашли инструкции по изготовлению устройства.

Возбудили уголовное дело о склонении к теракту и пособничестве.

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