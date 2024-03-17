17 марта
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Жизнь

В Сибири пропала 15-летняя девочка

Накануне в Новосибирске домой не пришла 15-летняя девочка, в настоящее время ее ищут, сообщает «НГС».

Пропал человек. Поиск пропавших.
Пропал человек. Поиск пропавших.
altapress.ru

Виктория Кондрухова была на прогулке и не вернулась домой.

Приметы Виктории: рост — 164 см, телосложение худощавое, волосы длинные русые, глаза голубые. Девочка была одета в черную дубленку с капюшоном, черные джинсы со стразами, черные ботинки с белой подошвой и черную шапку.

Если вы видели Викторию или знаете что-либо о ее местонахождении, то сообщите об этом на круглосуточную бесплатную горячую линию отряда 8 (800) 700- 54-52 или 112.

Ранее сообщалось, что в Барнауле пропал 13-летний школьник в белых кроссовках и черной шапке.

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