В Сибири пропала 15-летняя девочка

Виктория Кондрухова была на прогулке и не вернулась домой.
Приметы Виктории: рост — 164 см, телосложение худощавое, волосы длинные русые, глаза голубые. Девочка была одета в черную дубленку с капюшоном, черные джинсы со стразами, черные ботинки с белой подошвой и черную шапку.
Если вы видели Викторию или знаете что-либо о ее местонахождении, то сообщите об этом на круглосуточную бесплатную горячую линию отряда 8 (800) 700- 54-52 или 112.
Ранее сообщалось, что в Барнауле пропал 13-летний школьник в белых кроссовках и черной шапке.
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