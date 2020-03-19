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Жизнь

В Сибири проверяют больницу, где «приговаривали к смерти» нерожденных детей

В Омской области следователи проверяют медицинское учреждение после публикаций в соцсетях и СМИ информации о неверной диагностике беременным, сообщает региональный СК.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

«По словам женщины, во время ее беременности врачи, проведя УЗИ, неправильно поставили ей диагноз, в связи с чем она сбежала из больницы, где лежала на сохранении, и в итоге родила здорового ребенка», — рассказали в ведомстве.

В ведомстве отметили, что будут проверены все доводы заявительницы и других лиц, оставивших отзывы и комментарии, а также все обстоятельства, касающиеся неверной диагностики и врачебных рекомендаций.

Как отмечает Om1.ru, ранее омички пожаловались на городскую больницу, в которой им якобы ставили диагноз «замершая беременность» и отправляли на аборт.

Одна из женщин рассказала, что после УЗИ в другом учреждении выяснилось, что плод жив и здоров.

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