В Сибири проверяют видео с пьяным заместителем главврача больницы

В Красноярском крае прокуратура разбирается в инциденте с появлением в якобы нетрезвом виде на рабочем месте заместителя главврача районной больницы, сообщает РИА «Новости» .

Инцидент произошел в больнице Шушенского района. Как сообщил районный прокурор Денис Шишков, ведомство проверяет соблюдение требований действующего трудового законодательства и законодательства о здравоохранении.

«В ходе проводимой проверки будет дана оценка действиям работодателя по контролю за соблюдением работниками режима рабочего дня, качества оказания населению медицинской помощи», — заверил Шишков.

Он подчеркнул, что после проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Ранее в сети опубликовали видео, согласно которому врач-реаниматолог районной больницы находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает телеканал «Енисей», пьяным врача-анестезиолога застали родные одного из пациентов. По их словам, медик еле держался на ногах и не мог связать двух слов.

Родственники застали врача, когда он, судя по всему, уже собирался уходить домой. Медик попытался поскорее покинуть больницу, но ему не позволили это сделать.

«Я сегодня вам позвонила, в каком состоянии сын мой находится, вы даже не знаете. Вот этот доктор. Лечит больных в реанимации», — возмущается женщина.

На крики и обвинения ответить что-то внятно врач так и не смог. Лишь попытался вырвать телефон, и пару раз замахнулся на автора видео.

Региональный минздрав также начал проверку. Родственники пациента обратились в следственный комитет.