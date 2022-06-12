Инцидент произошел в Железногорске в январе 2022 года.
Сержант выпивал в баре. В какой-то момент охмелел и начал мешать отдыху других посетителей, а после отказался оплачивать счет. Сотрудники заведения вызвали полицию.
«Прибывшие на место двое сотрудников полиции попытались успокоить и вывести его на улицу, однако в ответ он нанес им несколько ударов руками в область головы каждому, причинив тем самым травмы», — рассказали в Красноярском гарнизонном военном суде.
Военный суд признал контрактника виновным в насилии в отношении представителей власти и приговорил к 2 годам условно.
«В целях профилактики совершения подобных преступлений уголовное дело было рассмотрено в присутствии личного состава воинской части, где осужденный проходил военную службу», — подчеркнули в суде.
Ранее на 1,5 года отправили в колонию алтайского контрактника, напавшего на военный патруль.