Инцидент произошел в Железногорске в январе 2022 года.

Сержант выпивал в баре. В какой-то момент охмелел и начал мешать отдыху других посетителей, а после отказался оплачивать счет. Сотрудники заведения вызвали полицию.

«Прибывшие на место двое сотрудников полиции попытались успокоить и вывести его на улицу, однако в ответ он нанес им несколько ударов руками в область головы каждому, причинив тем самым травмы», — рассказали в Красноярском гарнизонном военном суде.