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Жизнь

В Сибири пьяный сержант-контрактник избил полицейских — каждого по голове

В Красноярске осудили военнослужащего-контрактника, напавшего на полицейских во время отдыха в баре, сообщает «Проспект Мира».

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

Инцидент произошел в Железногорске в январе 2022 года.

Сержант выпивал в баре. В какой-то момент охмелел и начал мешать отдыху других посетителей, а после отказался оплачивать счет. Сотрудники заведения вызвали полицию.

«Прибывшие на место двое сотрудников полиции попытались успокоить и вывести его на улицу, однако в ответ он нанес им несколько ударов руками в область головы каждому, причинив тем самым травмы», — рассказали в Красноярском гарнизонном военном суде.

Военный суд признал контрактника виновным в насилии в отношении представителей власти и приговорил к 2 годам условно.

«В целях профилактики совершения подобных преступлений уголовное дело было рассмотрено в присутствии личного состава воинской части, где осужденный проходил военную службу», — подчеркнули в суде.

Ранее на 1,5 года отправили в колонию алтайского контрактника, напавшего на военный патруль.

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