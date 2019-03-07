В Сибири сбежавший от хозяев олень стал звездой соцсетей

Судя по фотографиям в соцсетях, животное не побоялось подойти к патрульной машине.
Кроме того, появилось видео поимки оленя. По информации tomsk.ru, он обитает в мини-зоопарке при шашлычной. В вольере вовремя не расчистили снег, и олень сбежал.
7 марта жители Томска заметили оленя, бегущего по Коммунальному мосту на въезде в город, сообщает tomsk.ru.
Судя по фотографиям в соцсетях, животное не побоялось подойти к патрульной машине.
Кроме того, появилось видео поимки оленя. По информации tomsk.ru, он обитает в мини-зоопарке при шашлычной. В вольере вовремя не расчистили снег, и олень сбежал.
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