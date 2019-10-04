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4 октября
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Жизнь

В Сибири школьники распространили фейковое эротическое видео с участием 64-летней учительницы

В одной из школ Красноярска ученики, предположительно, распространили в соцсетях неприличный ролик, героиней которого стала женщина, похожая на учительницу. Педагог обратилась в полицию, идет разбирательство, пишет РИА Новости.

Интернет. Социальные сети
Интернет. Социальные сети
СС0

«Женщина обратилась с заявлением. По факту распространения в социальных сетях порочащих сведений проводится проверка», — сообщили в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.

Официальный представитель управления образования города Евгения Тимашева написала на своей странице в фейсбуке, что «выложили в сеть фотографию педагога и видео 18+".

«В ролике женщина с похожей на учительскую прической — это единственное сходство с реальным человеком, — говорит Тимашева. — Пишущие сообщают, что старшеклассники надругались над учителем. Вот, мол, фотка «героини» и видео действа. Учителю 64 года… А теперь хотя бы на секунду представьте ее состояние».

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