В Сибири школьники распространили фейковое эротическое видео с участием 64-летней учительницы

В одной из школ Красноярска ученики, предположительно, распространили в соцсетях неприличный ролик, героиней которого стала женщина, похожая на учительницу. Педагог обратилась в полицию, идет разбирательство, пишет РИА Новости.

«Женщина обратилась с заявлением. По факту распространения в социальных сетях порочащих сведений проводится проверка», — сообщили в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.

Официальный представитель управления образования города Евгения Тимашева написала на своей странице в фейсбуке, что «выложили в сеть фотографию педагога и видео 18+".

«В ролике женщина с похожей на учительскую прической — это единственное сходство с реальным человеком, — говорит Тимашева. — Пишущие сообщают, что старшеклассники надругались над учителем. Вот, мол, фотка «героини» и видео действа. Учителю 64 года… А теперь хотя бы на секунду представьте ее состояние».