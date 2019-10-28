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28 октября
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Жизнь

В Сибири школьники угнали домики для уток и уплыли на них по реке

В Новокузнецке двое восьмилетних школьников угнали домики для уток и пустились на них вплавь по реке Аба, пишет Сибдепо со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

Дети и домик для уток.
Дети и домик для уток.
sibdepo.ru.

Снимок с набережной в Центральном районе Новокузнецка появился в соцсетях, полицейские провели расследование.

«Дети подвергали свои жизни реальной опасности, поэтому инспекторы по делам несовершеннолетних провели по данному факту проверку. Снимок был предъявлен педагогическому составу образовательных учреждений города, и учителя одной из школ опознали своих учеников», — сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Выяснилось, что на фото — двое мальчишек-второклассников, которые уже не раз прогуливали уроки. В пресс-службе областного ГУ МВД уточнили, что в итоге ни дети, ни утки, ни домики для уток не пострадали.

Сотрудники полиции нашли и привлекли к ответственности родителей детей, а также взяли на контроль их семьи.

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