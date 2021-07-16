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Жизнь

В Сибири «скрывают крупный лесной пожар», о тушении которого уже отчитались

В Иркутской области скрывают крупный лесной пожар, сообщил «Сибирь.Реалии» (признана инагентом) руководитель лесного отдела «Гринписа» Алексей Ярошенко.

Лесной пожар в Красноярском крае.
Лесной пожар в Красноярском крае.
facebook.com/GreenpeaceRussia. фотограф Юлия Петренко.

Ярошенко отметил, что власти еще 30 июня отчитались о ликвидации пожара площадью 32,5 тыс. гектаров на правом берегу Нижней Тунгуски в Катангском районе.

«Сейчас площадь пожара выросла до 45 тыс. гектаров. При этом автоматическая система мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства рапортует о площади очага в 58,8 тыс. гектаров», — рассказали в «Гринписе».

Экологи уверены, что с учетом погоды в районе пожар будет разрастаться.

Издание отмечает, что в региональном министерстве лесного комплекса оперативно прокомментировать ситуацию отказались.

По официальным данным, в Приангарье действует 15 лесных пожаров, в том числе девять вновь обнаруженных. При этом общая площадь не превышает 27,3 тыс. гектаров.

Ранее ученые подсчитали, через сколько лет восстановятся леса в Сибири, сгоревшие в 2019 году.

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