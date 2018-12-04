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Жизнь
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В Сибири упала рождаемость, а Алтайский край на втором месте после Красноярского по количеству уехаваших

62 732 человека покинул Алтайский край за девять месяцев 2018 года. Статистикой по миграции в СФО поделился Новосибирскоблстат.

Электрички, вокзал, железнодорожный мост.
Электрички, вокзал, железнодорожный мост.
altapress.ru

С этим результатом по количеству ехавшим наш край занимает второе место среди регионов федерального округа. На первом месте находится Красноярский край, из которого за тот же период уехали 97 164 человека. А на третьем — Новосибирская область, которую покинули 62 156 человек.

При этом по количеству приехавших в регион Алтайский край также находится в первой тройке, но стоит на третьей строчке — 58 790 человек приехали к нам с января по сентябрь 2018 года. На втором месте — Новосибирская область, куда приехали 65 208 человек. На первом — все тот же Красноярский край с 95 184 приехавших.

Всего в СФО за этот период приехали меньше полумиллиона человек, а покинули более 500 тысяч. Отрицательное сальдо по всему округу 28 419, такова миграционная убыль за девять месяцев.

Всего три региона за этот период показали положительную динамику. В Новосибирской области миграционный прирост составил 3 052 человека. Республики Тыва и Алтай приросли на 838 и 201 человека соответственно.

Убыль в Алтайском крае за девять месяцев этого года 3 942 человек. Это третий показатель после Кузбасса (-4 942) и Омской области (-8 899).

Рождаемость в Сибири за этот срок также сократилась, по сравнению с девятью месяцами 2017 года, сообщили новосибирские статистики.

Сведения о рождаемости в СФО за январь-сентябрь 2018 года

Число родившихся в % к январю — сентябрю 2017 года

Сибирский федеральный округ

169114

94,3

Республика Алтай

2531

98,3

Республика Бурятия

10439

97,0

Республика Тыва

4981

94,9

Республика Хакасия

4739

93,6

Алтайский край

17863

92,2

Забайкальский край

10148

94,9

Красноярский край

25217

93,4

Иркутская область

23491

97,5

Кемеровская область

20045

93,0

Новосибирская область

24632

93,7

Омская область

16128

93,6

Томская область

8900

94,3
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