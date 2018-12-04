В Сибири упала рождаемость, а Алтайский край на втором месте после Красноярского по количеству уехаваших

С этим результатом по количеству ехавшим наш край занимает второе место среди регионов федерального округа. На первом месте находится Красноярский край, из которого за тот же период уехали 97 164 человека. А на третьем — Новосибирская область, которую покинули 62 156 человек.
При этом по количеству приехавших в регион Алтайский край также находится в первой тройке, но стоит на третьей строчке — 58 790 человек приехали к нам с января по сентябрь 2018 года. На втором месте — Новосибирская область, куда приехали 65 208 человек. На первом — все тот же Красноярский край с 95 184 приехавших.
Всего в СФО за этот период приехали меньше полумиллиона человек, а покинули более 500 тысяч. Отрицательное сальдо по всему округу 28 419, такова миграционная убыль за девять месяцев.
Всего три региона за этот период показали положительную динамику. В Новосибирской области миграционный прирост составил 3 052 человека. Республики Тыва и Алтай приросли на 838 и 201 человека соответственно.
Убыль в Алтайском крае за девять месяцев этого года 3 942 человек. Это третий показатель после Кузбасса (-4 942) и Омской области (-8 899).
Рождаемость в Сибири за этот срок также сократилась, по сравнению с девятью месяцами 2017 года, сообщили новосибирские статистики.
Сведения о рождаемости в СФО за январь-сентябрь 2018 года
|Число родившихся
|в % к январю — сентябрю 2017 года
|
Сибирский федеральный округ
|
169114
|
94,3
|
Республика Алтай
|
2531
|
98,3
|
Республика Бурятия
|
10439
|
97,0
|
Республика Тыва
|
4981
|
94,9
|
Республика Хакасия
|
4739
|
93,6
|
Алтайский край
|
17863
|
92,2
|
Забайкальский край
|
10148
|
94,9
|
Красноярский край
|
25217
|
93,4
|
Иркутская область
|
23491
|
97,5
|
Кемеровская область
|
20045
|
93,0
|
Новосибирская область
|
24632
|
93,7
|
Омская область
|
16128
|
93,6
|
Томская область
|
8900
|
94,3