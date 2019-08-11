В Сибири водитель выкинул вице-губенатора из машины

Заместителя губернатора Хакасии Константина Харисова выкинули из машины посреди степи, пишет местный портал «Шанс». Это якобы сделал водитель его служебного автомобиля. По данным СМИ, во время обеда чиновник был недоволен, что водитель сел с ним за один стол.