В Сибири водитель выкинул вице-губенатора из машины

После обеда, когда они вернулись в машину, Харисов в грубой форме отчитывал своего водителя, пишет издание. Тот не выдержал и высадил шефа примерно в 300 км от Абакана.
В итоге в город, по сведениям журналистов, он добирался на попутках.
В пресс-службе правительства информацию не прокомментировали.
«Я тоже только сейчас прочитала это. Как я могу такое комментировать? Я в той машине не была, и что произошло, не знаю», — заявила журналистам руководитель пресс-службы губернатора Ирина Емельянова.
Сам Константин Харисов для комментариев недоступен.