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Жизнь

В Сибири водитель выкинул вице-губенатора из машины

Заместителя губернатора Хакасии Константина Харисова выкинули из машины посреди степи, пишет местный портал «Шанс». Это якобы сделал водитель его служебного автомобиля. По данным СМИ, во время обеда чиновник был недоволен, что водитель сел с ним за один стол.

Руль, водитель.
Руль, водитель.
CC0

После обеда, когда они вернулись в машину, Харисов в грубой форме отчитывал своего водителя, пишет издание. Тот не выдержал и высадил шефа примерно в 300 км от Абакана.

В итоге в город, по сведениям журналистов, он добирался на попутках.

В пресс-службе правительства информацию не прокомментировали.

«Я тоже только сейчас прочитала это. Как я могу такое комментировать? Я в той машине не была, и что произошло, не знаю», — заявила журналистам руководитель пресс-службы губернатора Ирина Емельянова.

Сам Константин Харисов для комментариев недоступен.

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