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Жизнь

В Сибири за чтение книг задержали 14-летних подростков, желавших стать террористами

В Красноярском крае задержали трех подростков, которых обвинили в чтении книг по созданию взрывных устройств, сообщает региональный СК.

Подростки.
Подростки.
unsplash.com

В отношении подростков возбудили уголовное дело по признакам «прохождения обучения с целью осуществления террористической деятельности».

«Сторонники анархистских взглядов с октября 2019 года по июнь 2020 года проходили совместное обучение путем чтения запрещенной литературы и просмотра видеофильмов», — рассказали в ведомстве.

Материалы касались изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Также подростки отрабатывали навыки на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, подчеркнули в Следкоме.

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