В Сибири за чтение книг задержали 14-летних подростков, желавших стать террористами

В отношении подростков возбудили уголовное дело по признакам «прохождения обучения с целью осуществления террористической деятельности».
«Сторонники анархистских взглядов с октября 2019 года по июнь 2020 года проходили совместное обучение путем чтения запрещенной литературы и просмотра видеофильмов», — рассказали в ведомстве.
Материалы касались изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Также подростки отрабатывали навыки на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках.
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, подчеркнули в Следкоме.