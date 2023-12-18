В Сибири заледенел подъезд многоэтажки

Известно, что на одной из городских улиц уже давно не могут починить трубу. Вода из нее текла на дорогу, а сейчас льется в подвал многоквартирного дома.

Жильцы квартир на первом этаже дышат паром, штукатурка в помещении обваливается, а конденсат покрывает льдом балконы и стены.

На том же участке девочка провалилась в кипяток. Яму засыпали, но проблему это не решило. По словам местных жителей, для ремонта не хватает рабочих рук.

Ранее опасный ледяной накат на остановке начал тревожить барнаульцев. Они боятся садиться в автобусы.