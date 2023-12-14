14 декабря
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Жизнь

Угроза: гигантскую четырехэтажную сосульку сфотографировала сибирячка

В городе Болотном Новосибирской области местные жители сфотографировали гигантскую сосульку высотой в четырехэтажный дои, соответствующее фото размещено в паблике.

Гигантская сосулька.
Гигантская сосулька.
vk.com/bolotnoye

Судя по сообщению проживающих в этом доме, сосулька образовалась три дня назад, когда коммунальщики спускали воздух.

Дело в том, что в угловых квартирах пожилые люди просто замерзали. Но кран до конца не закрыли. Вода бежала сутки. Вот и появилась сосулька.

В местную УК жильцы пытались дозвониться. Но в ответ — игнор.

Между тем ледяные пальцы смерти стремительно уничтожают жизнь в бездне океана. Кристаллические загадочные структуры движутся подо льдом Антарктики.

Океанологи их обнаружили еще в 2011 году. Из описания следует, что гигантская сосулька стремительно спускается вниз - такой подводный сталактит. Случается так, что этот сталактит добирается до самого дна и уничтожает все живое на своем пути. Моллюски, планктон сковывает внезапным лютым морозом и ледяной коркой. Морские звезды вмерзают в дно океана.

Этот феномен назвали "пальцами" смерти.

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