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2 июля
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Жизнь

В Сибири жена вора сожгла кучу похищенной техники, чтобы избавиться от улик

В Новосибирской области раскрыли крупную кражу из гаража, при которой часть чужого имущества предпочли сжечь, сообщает региональное МВД.

Костер в лесу.
Костер в лесу.
pixabay.com

15 мая житель Новосибирска обнаружил пропажу из гаража. Исчезли квадроцикл, мотоцикл, скутер, стиральная машина, бензиновый генератор, самокат, компрессор, велосипед, сварочный аппарат и литые диски.

«Задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний житель поселка Коченево, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу», — рассказали в ведомстве.

К этому времени задержанный продал знакомым мотоцикл и скутер. Остальное имущество он хранил дома.

Его супруга, узнав о розыске мужа, решила избавиться от улик и сожгла часть похищенной техники.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу. Также его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее в Барнауле местный житель украл мотоблок и газовую плиту, но далеко не ушел.

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