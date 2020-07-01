В Сибири жена вора сожгла кучу похищенной техники, чтобы избавиться от улик

15 мая житель Новосибирска обнаружил пропажу из гаража. Исчезли квадроцикл, мотоцикл, скутер, стиральная машина, бензиновый генератор, самокат, компрессор, велосипед, сварочный аппарат и литые диски.
«Задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний житель поселка Коченево, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу», — рассказали в ведомстве.
К этому времени задержанный продал знакомым мотоцикл и скутер. Остальное имущество он хранил дома.
Его супруга, узнав о розыске мужа, решила избавиться от улик и сожгла часть похищенной техники.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу. Также его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
Ранее в Барнауле местный житель украл мотоблок и газовую плиту, но далеко не ушел.